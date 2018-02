¬ Stahlgruber-Kalender 2019

Sie haben die Wahl!

Das Voting für den Werkstattkultur-Kalender der Stahlgruber-Gruppe hat begonnen.

Die Vorbereitungen für den 14. Werkstattkultur-Kalender der Stahlgruber-Gruppe laufen auf Hochtouren. 44 junge Kundinnen stehen nach einer Vorauswahl durch eine Jury um den Playboy-Fotografen Andreas Reiter für den Kalender zur Auswahl, teilte das Unternehmen mit.

Die Hauptrunde des Online-Votings läuft bis zum 11. März 2018, dann rücken die 20 Teilnehmerinnen mit den meisten Stimmen ins Finale vor. Das Entscheidungs-Votum folgt dann vom 12. bis 25. März. Sie können also in den kommenden sechs Wochen entscheiden, welche Models zum Shooting dürfen und für den Kalender 2019 in Szene gesetzt werden. Die Abstimmung erfolgt unter www.werkstattkultur.com.

Auch die 14. Auflage des Kalenders wird wieder in einer limitierten Edition erscheinen. Er ist nicht käuflich zu erwerben und gilt als exklusives Weihnachtsgeschenk an Premiumkunden der Stahlgruber-Gruppe. (asp)

Copyright © 1999 - 2018 by AUTO SERVICE PRAXIS Online (Foto: Stahlgruber)