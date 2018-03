¬ Branchendienstleister

Schwacke nun auch in Berlin

Schwacke-Chef Barg: "Wir rücken mit unserem Berliner-Büro näher an die Start-up-Szene."

Die Schwacke GmbH baut ihre Präsenz in Deutschland weiter aus und ist ab sofort mit einem Büro am Berliner Kurfürstendamm vertreten. "Nicht nur bestehende Partnerschaften in Berlin und der weitere Ausbau unserer Kundenbeziehungen haben die Entscheidung für ein Office in der Hauptstadt begünstigt, sondern vor allem auch die Nähe zu den dort ansässigen Technologie-Unternehmen und innovativen Start-ups", sagte Geschäftsführer Thorsten Barg am Montag. Der bisherige Standort in Maintal bei Frankfurt bleibe weiterhin bestehen.

Im vergangenen Jahr hatte Schwacke seine Printlösungen digitalisiert und ein flexibles Arbeitskonzept für die Beschäftigten eingeführt. Barg betonte: "Der Weg in die Technologie- und Start-up-Szene Berlins ist der nächste konsequente Schritt zur vollständigen Digitalisierung des Produktportfolios und des Unternehmens." Man wolle dadurch zukunftsweisende Trends frühzeitig aufnehmen und in die Produkte integrieren. "Dieser Wissenstransfer ist für Schwacke und die Autovista Group von großem Nutzen", so der Firmenchef weiter.

Seit 1957 liefert Schwacke umfassende Analysen zum Fahrzeugmarkt. Im Markenverbund der Autovista Gruppe sieht sich das Unternehmen als Europas Marktführer für automobile Daten und Branchenlösungen. (rp)

Copyright © 1999 - 2018 by AUTO SERVICE PRAXIS Online (Foto: Schwacke)