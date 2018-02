¬ Gettygo

Schnelle Lieferzeit inklusive Versicherung

Gettygo hat einen neuen Service eingeführt.

Der neue Service Gettygo Plus+ beinhaltet, dass nun bei jeder Bestellung von Reifen und Kompletträdern die schnellsten Lieferzeiten angezeigt werden. Zudem sind die Produkte automatisch ein Jahr lang ohne Zusatzgebühren versichert, heißt es in der Mitteilung.

Im Versicherungsschutz enthalten seien Schäden durch eingefahrene spitze Gegenstände, Anprallschäden durch Bordsteinkanten, Vandalismus sowie Diebstahl und Raub.

"Wir erheben auch keine weiteren Kosten auf unsere Services, sondern bleiben bei unserem Prinzip, dass die Plattform kostenlos genutzt werden kann", stellt Gettygo-Geschäftsführer Steffen Fritz klar. Und auch bei der frachtfreien Lieferung von Pkw-Reifen schon ab einem Stück mache er keine Abstriche. "Das ist seit dem Start vor zwölf Jahren ein Alleinstellungsmerkmal von Gettygo."

Der neue Service beinhalte in den meisten Fällen eine Lieferung am nächsten Tag, ohne Frachtkosten auf der Rechnung. Das seien für die Werkstätten und Autohäuser starke Argumente im Endkundengeschäft. Sollte ein Reifen nicht innerhalb der angegebenen Lieferzeit beim Kunden eintreffen, so erhalte dieser eine Gutschrift in Höhe von zehn Euro für die nächste Bestellung. (asp)

