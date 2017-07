¬ Mitarbeiter-Motivation

Schlag den Chef

Michael Saitow, CEO und Gründer der Saitow AG, wird in einem Fernduell gegen seine Mitarbeiter in Berlin antreten.

Am 18. Juli 2017 können die neuen Saitow-Mitarbeiter beim B2Run Berlin einen Tag Sonderurlaub herauslafen. Einzuge Hürde: Sie müssen schneller sein als ihr Chef Michael Saitow, der die Strecke von 5,7 Kilometer urlaubsbedingt parallel im sonnigen Spanien läuft.

Schon seit Wochen trainieren sowohl der 43-jährige CEO und Freizeitläufer Saitow als auch seine Belegschaft in Berlin schon auf das Event hin - denn der ehrgeizige Firmenchef will auch bei dieser Challenge den Sonderurlaub natürlich nicht einfach so hergeben.

Die individuelle Laufzeit bei dem B2RUN wird mittels eines Zeitnahmechips, der wie eine individuelle Stoppuhr funktioniert, gemessen. Bei Michael Saitow übernimmt die Zeitmessung eine spezielle Running-App. So seien die die Zeiten jedes einzelnen Teilnehmers nach dem Lauf online zu sehen und mit der Zeit des Chefs vergleichbar, hieß es. (asp)

