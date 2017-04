¬ Online-Reifenkauf

Rund um die Uhr geöffnet

Hat nun rund um die Uhr geöffnet: Autoreifenonline.de.

Der Geschäftskunden-Shop autoreifenonline.de hat ab 1. April 2017 auch am Wochenende geöffnet. Händlerkunden haben so jederzeit Zugriff auf das Produktsortiment des Online-Shops.

"Dass wir unseren Online-Shop auch am Wochenende öffnen, soll unseren Händlerkunden größere Flexibilität beim Einkauf bieten", erklärt Thorsten Orbach, Leiter Retail Geschäft von Autoreifenonline.de. "Besonders Betriebe mit begrenzten Lagermöglichkeiten profitieren davon, auf jeden Bedarf einfach und schnell reagieren zu können. Mit unserem rund um die Uhr erreichbaren Online-Shop wollen wir unsere Kunden nun in Zukunft dabei noch mehr unterstützen."

Mit den Öffnungszeiten will der Geschäftskunden-Shop von Delticom die Händler auch während der Umrüstsaison entlasten. "Dass Kunden auch am Wochenende auf unser Angebot zurückgreifen können, erleichtert, die erhöhte Nachfrage in der Wechselsaison zu decken", so Orbach. (asp)

