Renz Ã¼bernimmt GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung

Renz übernimmt Geschäftsführung

Michael-Julius Renz

Michael-Julius Renz kehrt nach Deutschland zurück. Der 60-Jährige wird ab 1. März 2018 neuer Geschäftsführer der Audi Sport GmbH. Wie der Ingolstädter Autobauer am Dienstag mitteilte, folgt er auf Stephan Winkelmann, der mit dem Jahreswechsel an die Spitze der Marke Bugatti rückt (wir berichteten).

Renz ist seit mehr als 20 Jahren in leitenden Positionen bei Audi tätig. Seit 2015 verantwortet er als den Vertrieb und die Präsenz der Premiummarke in China. Zuvor leitete der Diplom-Betriebswirt unter anderem den Vertrieb in Europa und in Deutschland sowie das zentrale Marketing.

"Mit seiner internationalen Erfahrung wird Michael-Julius Renz das weltweite Wachstum von Audi Sport weiter vorantreiben", sagte Audi-Chef Rupert Stadler. Seine Aufgabe sei es, die Marke als Global Player fest im Markt zu etablieren.

Winkelmann führte Audi Sport (ehemals Quattro GmbH) seit März 2016, davor war der 53-Jährige lange Zeit Lamborghini-Chef. Die Unternehmenssparte mit Sitz in Neckarsulm bündelt Entwicklung, Produktion und Vertrieb der R- und RS-Modelle, den Kunden-Motorsport, die Fahrzeugindividualisierung ("Audi exclusive") sowie die Accessoires ("Audi collection"). (rp)

