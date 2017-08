¬ Hans Hess Autoteile

Ralf Stepputatis wird Mitglied der Geschäftsleitung

Ralf Stepputatis wird Mitglied der Geschäftsleitung bei Hess Autoteile.

Seit Kurzem fungiert Ralf Stepputatis als Leiter "Zentrales Category Management Autoteile“ und wird Mitglied der Geschäftsleitung der Hans Hess Autoteile. Fortan berichten die Abteilungen Produktmanagement und Pricing an ihn. Darüber hinaus nimmt Stepputatis die Funktion als Gesamtleiter Beschaffung bei der zur Hess Gruppe gehörenden Wilhelm Schwenker GmbH wahr.

Mit der neuen Funktion sollen die Autoteile-Kunden der gesamten Gruppe über die unterschiedlichen Kanäle mit dem richtigen Sortiment und dem passenden Pricing erreicht werden, so Bernd Brockmeier, Geschäftsführer Vertrieb, Marketing und Category Management der Hans Hess Autoteile GmbH.

"Bei unserer Wachstumsstrategie verfolgen wir einen konsequenten Multi-Channel-Ansatz und dafür braucht es eine zentrale Koordination über die Kanäle und einzelnen Unternehmen der Hess Gruppe hinweg. Und es braucht eine gruppenübergreifende Bündelung der Beschaffungsthemen, die in die Select AG eingebracht werden“, so Brockmeier. Für diese Aufgaben sei die erfahrene Führungskraft Ralf Stepputatis optimal aufgestellt, erklärt Brockmeier, an den Stepputatis künftig als Leiter Zentrales Category Management Autoteile berichtet. (asp)

