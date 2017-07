¬ Schadenmanagement

QualiCar hat sich bewährt

Am 28. Februar findet die Netzwerkstatt des BVdP erneut in Kassel statt.

Zweimal jährlich treffen sich QualiCar-Betriebe zur Resümee-Veranstaltung. "Ende Mai haben wir unseren Partnerwerkstätten ihre Erfolge im Bereich Prozessoptimierung aufgezeigt und mit ihnen die Weiterentwicklung von QualiCar intensiv diskutiert", erklärt der operative Geschäftsführer Marco Senger. "Insgesamt haben sich die Betriebe sehr positiv entwickelt und wir sind mit den Ergebnissen äußerst zufrieden."

Bisher wurden laut Meldung mehr als 135.000 Schäden an die etwa 240 QualiCar-Betriebe vermittelt und die darin aufgetretenen Prozessstörungen strukturiert ausgewertet. "QualiCar reduziert Fehler im Schadenmanagement effektiv und garantiert den Betrieben eine unabhängige Auswertung", erklärt der BVdP-Vorstandsvorsitzende Reinhard Beyer. Auch Senger ist zufrieden. "Der Anteil von Fehlern bei der Schadendokumentation und -kalkulation gemessen an den gesamten Prozessstörungen ist klar rückläufig."

Das Hauptaugenmerk liege künftig auf den Bereichen Schadenkalkulation und Dokumentation. "Die QualiCar-Betriebe haben sich für die nächste Phase bei QualiCar entschieden", hebt Beyer hervor. "Wir werden erste Schritte gehen, um einen kompletten digitalen Prozess der Schadenkalkulation zu installieren." Erste Tests mit DAT laufen bereits, auch Audatex arbeitet an entsprechenden Lösungen. "Wir rechnen damit, dass QualiCar 2.0 ab 2018 laufen wird", ist Beyer überzeugt. Das Ziel ist, dass sowohl teilnehmende Werkstätten als auch Schadensteuerer von QualiCar noch mehr profitieren. Das nächste Treffen der QualiCar-Betriebe findet am 21. November 2017 in Bad Vilbel statt – dann erfolgt die Umstellung auf QualiCar 2.0.

Am 28. Februar 2018 findet die Netzwerkstatt des Bundesverbandes der Partnerwerkstätten erneut in Kassel statt, am Vorabend können sich die Teilnehmer beim „Come Together“ zum persönlichen Meinungsaustausch treffen. Die Anmeldung zur Netzwerkstatt ist ab September möglich. Mehr Informationen unter www.bvdp.info. (asp)

