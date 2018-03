¬ Schmierstoffspezialist

Petronas weiht Forschungs- und Entwicklungszentrum in Turin ein

Petronas Lubricants International (PLI) hat sein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum in Turin eingeweiht.

Von Dietmar Winkler/asp AUTO SERVICE PRAXIS



Der Schmierstoffhersteller Petronas Lubricants International (PLI) hat sein neues 60 Millionen US-Dollar teures Forschungs- und Entwicklungszentrum in Turin eingeweiht. Zu der Feierlichkeit waren viele Kunden und Journalisten aus zahlreichen Ländern eingeladen. Petronas hat zudem das Rennteam von Mercedes-AMG Petronas Motorsport eingeflogen. Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton und sein Teamkollege Valtteri Bottas sowie Rennteam-Chef Toto Wolff sorgten für den nötigen Promi-Faktor bei dem Event unter strahlend blauen Himmel vor der spektakulären Alpenkulisse Turins. Petronas ist seit 2010 Hauptsponsor des Mercedes Teams in der Formel 1.

Das neu gebaute F&E-Zentrum bietet modernste Forschungslabors und Testeinrichtungen für die Entwicklung von Motorenölen und Fluids für die Automobilindustrie. "Das neue F&E-Zentrum soll auch dazu beitragen, die Zusammenarbeit mit Automobilherstellern bei der gemeinsamen Entwicklung von Motoren und Schmierstoffen zu intensivieren", sagte Giuseppe D’Arragio, CEO der PLI Gruppe.

"Es ist unser Anspruch, noch bessere und noch effizientere Schmierstoffe und Fluids herzustellen, und dass uns dies gelingt, beweisen die zahlreichen Siege in der Formel 1", erklärte D’Arragio vor dem brandneuen Gebäude in Turin. Die Formel 1 als anspruchsvollste Kategorie des Motorrennsports sei ein hervorragendes Testfeld für den technologischen Fortschritt bei Schmierstoffen.

Petronas hat die Ausgaben für Forschung und Entwicklung im Bereich Schmierstoffe und Fluids in den letzten fünf Jahren vervierfacht, und 75 Prozent der Forschungsausgaben würden auf das Thema Emissionsminderung bei Motoren verwendet, erklärte der PLI-Chef. "Die Reduzierung der CO2-Emissionen durch geringeren Kraftstoffverbrauch ist unser Kernthema."

Lob gab es auch von Teamchef Toto Wolff: "Petronas beweist durch die Erfolge in der Formel 1, dass das Unternehmen ein Weltmarktführer im Bereich Schmierstoffe ist und das neue Forschungszentrum unterstreicht eindrucksvoll den Anspruch des Unternehmens."

Turin ist das jüngste F&E-Zentrum von Petronas weltumspannendem Netz weiterer Satelliten für Forschung und Entwicklung, die teilweise auf spezielle Themen wie Bergbau oder Landwirtschaft spezialisiert sind. Zudem arbeiten rund 800 Wissenschaftler am Headquarter in Kuala Lumpur (Malaysia) in der Grundlagenforschung. Am Standort Turin werden künftig etwa 200 Mitarbeiter in der Forschung tätig sein.

BILDERGALERIE

Copyright © 1999 - 2018 by AUTO SERVICE PRAXIS Online (Foto: Dietmar Winkler)