¬ Gebraucht-Reifenmarkt

Orbix nun offizieller Ausbildungsbetrieb

Orbix-CEO Jürgen Benzinger: "Wir wollen Jugendlichen eine excellente Ausbildung bei uns bieten".

Seit gut einem Jahr vermarktet die Orbix GmbH gebrauchte Räder, Reifen und Felgen im Internet. Schon kurz nach der Unternehmensgründung wurde laut Mitteilung der erste Ausbildungsplatz geschaffen. "Für uns war ganz schnell klar, dass wir die Mitarbeiter brauchen, die neue Trends im Netz schnell erkennen oder sogar schaffen: Junge Menschen! Direkt nach der Schule wollen wir da eine Anlaufstelle sein und den Jugendlichen eine exzellente Ausbildung bei uns bieten," sagt Orbix-CEO Jürgen Benzinger.

Das Unternehmen will sich als offfizieller "IHK-Ausbildungsbetrieb 2018" auch künftig um die Förderung und Ausbildung junger Menschen kümmern. "Uns ist es wichtig, dass schon unsere erste Auszubildende von unserer Kooperation mit der IHK profitieren kann. Und wir wollen auch in Zukunft immer wieder jungen Menschen eine Chance in unserer Firma bieten," blickt Benzinger in die Zukunft. (tm)

Copyright © 1999 - 2018 by AUTO SERVICE PRAXIS Online (Foto: Orbix)