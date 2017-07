¬ Pirelli

Neuer Vorsitzender der Geschäftsführung

Michael Wendt ist neuer Vorsitzender der Geschäftsführung der Pirelli Deutschland GmbH.

Die Pirelli Deutschland GmbH hat zum 19.07.2017 einen neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung bestellt. Diesen Posten übernimmt Michael Wendt, der bislang als Geschäftsführer Technische Ressorts im Unternehmen tätig war, teilte das Unternehmen heute mit.

Der diplomierte Physiker begann seine Laufbahn bei Pirelli im Jahr 1989. Nach verschiedenen Stationen im Konzern verantwortete Wendt ab 2007 den Bereich Forschung und Entwicklung. Nach dem 01.08.2013 übernahm er zusätzlich die Bereiche Produktion, Qualität sowie Vertrieb Erstausrüstung (OE) der deutschen Niederlassung des Reifenherstellers.

Wendt habe wesentlich dazu beigetragen, dass der Standort Breuberg 2015 und 2016 mit dem Pirelli Factory Award ausgezeichnet wurde. So habe das Pirelli Werk in Breuberg hohen Anteil an der Spitzenstellung des Konzerns in der Erstausrüstung von Automobilen der Premium- und Prestige-Segmente.

Wendt's Vorgänger, Frank J. Delesen, habe das Unternehmen aus persönlichen Gründen in beiderseitigem Einverständnis verlassen, hieß es. (tm)

