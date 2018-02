¬ Reifengroßhandel

Neuer Vertriebsleiter bei Tyre1

Marc Wolf ist neuer Vertriebsleiter bei Tyre1.

Marc Wolf hat am 1. Februar 2018 die Position als neuer Vertriebsleiter bei Tyre1 angetreten. Wie das Unternehmen mitteilt, verfügt der 38-Jährige über fundierte Vertriebs- und Management-Erfahrung in der Reifen-Branche. Wolf berichtet direkt an Michael Borchert, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing der European finTyre Distribution Germany Holding GmbH.

Zu den Aufgaben Wolfs gehören der Ausbau des Kundenservices und die Verantwortung für das Team Key Account Management und Gebietsverkaufsleitung Deutschland. Zudem leite er das Kunden-Kontakt-Center. "Ich freue mich außerordentlich auf die Herausforderung, gemeinsam mit dem Team von Tyre1 die Marktanteile des Unternehmens kontinuierlich zu vergrößern und es zur Benchmark des Großhandels auszubauen", erklärt der neue Vertriebsleiter.

Das Großhandelsunternehmen für Reifen, Räder und Felgen Tyre1 agiert seit Oktober 2017 unter dem Dach der European finTyre Distribution Germany Holding GmbH, Reutlingen. (tm)

Copyright © 1999 - 2018 by AUTO SERVICE PRAXIS Online (Foto: Tyre1)