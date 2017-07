¬ Aftermarket

Neuer Verkaufsleiter bei GKN

Holger Freese betreut seit Juli die Region DACH für den Automotive Aftermarket bei GKN.

Holger Freese leitete seit Juli 2017 den GKN Aftermarket in der Region DACH. Er übernimmt den Posten von Volker Janda, der nach 27 Jahren in den Ruhestand geht.

Freese weist laut Meldung mehr als 25 Jahre Berufserfahrung im Bereich des komplexen DACH Aftermarkts auf. Zusammen mit seinem Vorgänger stehen in den nächsten Wochen Besuche der Aftermarket-Kunden an. Dabei soll Freese einen genauen Einblick in sein neues Betätigungsfeld bekommen und in den kommenden Jahren das Vertriebsnetz weiter entwickeln.

"Ich kenne Herrn Freese nun schon viele Jahre. Durch sein hohes persönliches Engagement und seine große Erfahrung wird er uns dabei unterstützen, den hohen Servicegrad von GKN weiter zu steigern", sagt Frank Hürter, Commercial Director Automotive Aftermarket. "In Zukunft werden die Ansprüche unsere Kunden noch mehr zunehmen, daher war es für uns wichtig, diese für GKN wichtige Position mit einem wirklichen Aftermarket-Experten zu besetzen."

Janda startete bei GKN am 01.07.1990 und habe maßgeblich dazu beigetragen, die führende Marktposition von GKN im Ersatzteilemarkt für Antriebskomponenten in der DACH-Region aufzubauen, hieß es. (asp)

