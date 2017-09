¬ Pirelli Deutschland

Neuer Geschäftsführer Technische Bereiche

Marco Guerrieri ist neuer Geschäftsführer Technische Bereiche bei Pirelli Deutschland.

Bereits am 19. Juli 2017 wurde Marco Guerrieri vom Aufsichtsrat der Pirelli Deutschland GmbH zum Geschäftsführer Technische Bereiche ernannt. Das gab das Unternehmen heute bekannt. Zum gleichen Zeitpunkt wurde sein Vorgänger Michael Wendt zum Vorsitzenden und Sprecher der Geschäftsführung des Reifenspezialisten bestellt.

2001 kam Guerrieri als Produktentwickler in die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Pirelli in Mailand. Ab 2010 war der Diplom-Ingenieur in unterschiedlichen leitenden Funktionen tätig. Zuletzt war der 43-Jährige Direktor Forschung und Entwicklung Europa und Leiter des F&E-Bereichs Premium & Test in Mailand.

Wendt freut sich sehr, "dass mit Marco Guerrieri ein ebenso kompetenter wie versierter Fachmann die Geschäftsführung Technische Bereiche übernimmt. Er wird uns nachhaltig dabei unterstützen, unsere erfolgreiche Fokussierung auf die Entwicklung und Produktion hochwertiger Produkte für die Premium- und Prestige-Segmente der führenden Automobilhersteller fortzusetzen". (asp)

