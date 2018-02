¬ Euromaster

Neuer Direktor Franchise

Thierry Vanengelandt ist neuer Direktor Franchise Deutschland und Österreich bei Euromaster.

Thierry Vanengelandt ist ab sofort als Direktor Direktors Franchise Deutschland und Österreich bei Euromaster tätig, teilte der Werkstattprofi am Montag mit. In seinen neuen Funktion verantwortet der gebürtige Franzose das gesamte Franchise-Netzwerk in Deutschland und Österreich mit insgesamt mehr als 100 Partnerbetrieben.

Vanengelandt ist seit mehr als 21 Jahren bei Euromaster in unterschiedlichen Positionen tätig. Der 51-Jährige leitete zuletzt vier Jahre lang als Geschäftsführer das Geschäft in der Schweiz, von 2008 bis 2011 war er Geschäftsführer der italienischen Euromaster-Organisation.

"Mit Thierry Vanengelandt haben wir einen sehr erfahrenen Euromaster-Experten an Bord holen können. Seine internationale Erfahrung in unserem Unternehmen wird für das weitere Wachstum unseres Franchise-Netzwerks von großem Vorteil sein", sagt Andreas Berents, Geschäftsführer Euromaster Deutschland und Österreich.

"Mein gesamtes Leben dreht sich um Autos. Daher freue ich mich, jetzt in Deutschland eine neue Herausforderung anzunehmen. Mein Ziel ist es, das Franchise-Netzwerk in Deutschland und Österreich als eine wesentliche Wachstumssäule unseres Unternehmens zu positionieren, denn mit einem wachsenden Netzwerk sichern wir die flächendeckende Mobilität unserer Kunden", erklärte Vanengelandt. (tm)

