¬ Fahrzeugvermarkter

Neuer Deutschland-Chef bei BCA

Jonas Ramnek

Führungswechsel bei BCA in Deutschland: Mit sofortiger Wirkung hat Jonas Ramnek die Position des Managing Director & Geschäftsführer übernommen. Er folgt auf Andreas Hubert, der nach vier Jahren an der Spitze den Fahrzeugvermarkter verlässt. Hubert werde sich künftig anderen beruflichen Herausforderungen widmen, teilte BCA am Dienstag in Neuss mit.

Ramnek leitet seit 2008 die Geschicke von BCA in Schweden. In dieser Zeit habe er das Unternehmen dort zum Marktführer im B2B-Gebrauchtwagenhandel aufgebaut, hieß es. Davor arbeitete Ramnek unter anderem für Chrysler/Jeep. (rp)

Copyright © 1999 - 2017 by AUTO SERVICE PRAXIS Online (Foto: BCA)