¬ Qualität ist Mehrwert

Neuen Partner gewonnen

Knorr-Bremse ist nun auch Teil der Initiative "Qualität ist Mehrwert".

Der Weltmarktführer Knorr-Bremse wird Partner der Initiative "Qualität ist Mehrwert", das wurde am Donnerstag bekannt gegeben. Der Bremsenspezialist ist mittlerweile das 27. Unternehmen in diesem Verbund.

Alle Partner der Initiative stehen laut Mitteilung für einen außerordentlichen Qualitätsanspruch und haben das Ziel, freie Werkstätten für die Gefahren zu sensibilisieren, die durch den Handel mit minderwertigen Teilen und deren Einbau in Kundenfahrzeuge entstehen können. Die besten Teile halten nicht was sie versprechen, wenn sie nicht präzise verbaut werden. Qualität ist Mehrwert appelliert daher auch an eine professionelle Werkstattorganisation und -kommunikation.

Seit Mitte Mai richtet sich die Initiative auch an freie Nfz-Werkstätten. Zunehmender Kostendruck in der Transportindustrie sorge dafür, dass Reparatur und Wartung so schnell und wirtschaftlich wie möglich durchgeführt werden ohne Abstriche in puncto Sicherheit und Zuverlässigkeit machen zu müssen. Unter der Marke TruckServices biete Knorr-Bremse Fahrzeughaltern, Werkstätten und Händlern hochwertigen Produkte und Servicelösungen für Nutzfahrzeuge aller Art und jedes Alters. Ersatzteile in OE Qualität, Reparatur-Kits und Services wie Training, Hotline, e-Services seien nur ein Teil des umfangreichen Angebots. Neu im Portfolio sei die markenunabhängige, modulare, nachrüstbare Telematiklösung ProFleet Connect, die insbesondere für heterogene Fuhrparks einen Mehrwert bieten soll. www.qualitaet-ist-mehrwert.de (asp)

