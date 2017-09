¬ Liqui Moly

Neue Getriebeöle

Liqui Moly hat zwei neue Getriebeöle im Angebot.

Je dünner die Öle, desto geringer sind Reibungsverluste und Spritverbrauch. Entsprechend diesen Vorgaben hat Liqui Moly nun zwei neue Getriebeöle im Angebot.

Waren früher Schalt- und Achsgetriebe baulich voneinander getrennt, so sind in neuen Getrieben beide Komponenten vereint. Entsprechend müssen moderne Getriebeöle viele Eigenschaften aufweisen. "Auch die Materialverträglichkeit spielt eine Rolle. Neue Materialien in den Getrieben verlangen nach neuen Additivverbindungen", weiß Oliver Kuhn, stellvertretender Leiter des Öllabors von Liqui Moly.

Top Tec Mtf 5200 75W-80 wurde laut Mitteilung für den Einsatz in Transaxles-, Schalt- und Verteilergetrieben entwickelt, das Top Tec Mtf 5100 75W speziell für manuelle Schaltgetriebe und Doppelkupplungsgetriebe, S tronic und DSG. Beide Öle sollen unter allen Betriebsbedingungen einen ausgezeichneten Schaltkomfort gewährleisten und für ein sauberes Getriebe und eine lange Öllebensdauer sorgen. www.liqui-moly.de (asp)

Copyright © 1999 - 2017 by AUTO SERVICE PRAXIS Online (Foto: Liqui Moly)