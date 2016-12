¬ Handelskooperation

Neue Gesellschafter für ATR

Vom 1. Januar 2017 an erweitern zwei neue Gesellschafter das ATR-Netzwerk.

Vom 1. Januar 2017 an erweitern zwei neue Gesellschafter das ATR-Netzwerk. Wie die Autoteile-Kooperation mitteilte, kommen GPC Asia Pacific in Australien und Neuseeland sowie Goldenlink Auto in Singapur an Bord. Damit sei man künftig rund um den Globus vertreten.

"Mit dem Beitritt von GPC Asia Pacific haben wir einen starken Gesellschafter gewonnen. Wir öffnen unseren Lieferanten den wichtigen Markt Australien", sagte Roland Dilmetz, Vorstand der ATR International AG. Der neue Gesellschafter hat vier Geschäftseinheiten und erzielte 2015 einen Umsatz von 875 Millionen Euro. Der bekannteste Geschäftsbereich Repco beliefert den Aftermarket sowohl über den Einzel- als auch den Großhandel – mit 326 Verkaufshäusern in Australien, 96 Verkaufshäusern in Neuseeland und 3.400 Mitarbeitern. Goldenlink Auto bietet Komplettlösungen für Ersatzteile und Kundendienst an vier Niederlassungen in Singapur. Der Verkaufsumsatz lag 2015 bei 29,2 Millionen Euro.

Die Marktgemeinschaft ATR (Auto-Teile-Ring) wurde 1967 gegründet. Die ATR International AG mit Sitz in Stuttgart hat heute 32 Gesellschafter mit 224 Unternehmen in 53 Ländern. Sie erwirtschafteten 2015 einen Außenumsatz von 14 Milliarden Euro. (asp)

