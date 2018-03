¬ Gettygo

Neue Funktion für Vergleichsangebote

Ab sofort lassen sich mehrere Artikel in einem Angebot zusammenfassen.

Das B2B-Portal hat seine Angebotserstellung weiter ausgebaut. So ist es laut Gettygo ab sofort möglich, ein übersichtliches Vergleichsangebot mit mehreren Artikeln inklusive eigenen Dienstleistungen zu erstellen. Dieses Angebot bleibe im Shop gespeichert und biete somit die Möglichkeit, mit einem weiteren Klick direkt aus dem hinterlegten Angebot zu bestellen.

Dieses Feature sei für das Endkundengeschäft von Händlern und Werkstätten ein echter Mehrwert. So könnten etwa die Preise der eigenen Kalkulation im System hinterlegt und dem Kunden in einer entsprechenden Ansicht präsentiert werden, welche die Einkaufspreise ausblendet. Das Kundenangebot könne dann mit eigenem Logo dargestellt und als PDF verschickt oder ausgedruckt werden. Dabei könne die Werkstatt auch eigene Dienstleistungen in das Angebot - wie etwa Auswuchten, Montage oder Altreifenentsorgung - integrieren.

Bislang musste dafür jedes Angebot mit den zugehörigen Services für jeden Reifen separat erstellt werden. Jetzt könnten für den Endkunden bis zu drei unterschiedliche Artikel inklusive der zugehörigen Dienstleistungen übersichtlich in einem Angebot dargestellt werden.

Im Angebot stünden Kurzangebote von Produkten, die auf einer Seite angeordnet werden als auch ausführliche Angebote mit Labeldaten, Bildern und weiterführenden Infos. Die Nutzung dieser Features sei Teil des Service-Angebots von Gettygo und werde ohne Zusatzkosten zur Verfügung gestellt. (tm)

