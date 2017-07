¬ ASA-News

Mit Rückenwind

Der Vorstand des ASA-Verbandes (v. l.): Harald Hahn, Vizepräsident, Frank Beaujean, Präsident und ­Jens-Peter Mayer, Vizepräsident Finanzen.

Anfang Mai fand die diesjährige Mitgliederversammlung des ASA-Verbandes in Essen statt. ASA-Präsident Frank Beaujean zeichnete in seinem Vortrag ein ­positives Bild der wirtschaftlichen Entwicklung in den ASA-Mitgliedsbetrieben. Es sei erstaunlich, dass angesichts einer weltweit als destabilisierend empfundenen politischen Entwicklung die deutsche Werkstattausrüsterbranche auf ein weit­gehend positives Jahr 2016 zurückblicken könne, so Beaujean. Allerdings hätten sich nicht alle Hoffnungen in Gänze erfüllt, betonte der ASA-Präsident.

Auf Verbands­ebene eröffnen sich gegenwärtig neue Möglichkeiten und Herausforderungen für den ASA-Verband. So ist der Verband zunehmend gefordert, wenn es zum Beispiel um die Mitarbeit in politischen Gremien zur Vorbereitung der künftigen Fahrzeug-Untersuchungs-Verordnung geht. Konkret steht die lang erwartete Geräterichtlinie für die SEP an und die Novellierung der Bremsprüfstandsnorm ISO 21069 zeichnet sich ab.

Bereits begonnen hat die Arbeit an der Novellierung der BGR 157 mit der DGUV unter Beteiligung des ASA-Verbandes. Außerdem hat sich der ASA-Verband auf die Fahnen geschrieben, den Interessen- und Erfahrungsaustausch mit nationalen und internationalen Verbänden auszubauen. Ein Treffen des erweiterten ASA-Vorstands mit der AICA im März hat gezeigt, wie konstruktiv solche Gespräche sein können. Mit solchen Treffen sollen sowohl die Zusammenarbeit in der EGEA unterstützt werden als auch bilaterale Projekte.

Mitgliederanzahl stabil

Die ASA-Mitglieder stärkten dabei auf der Mitgliederversammlung dem Vorstand den Rücken. Einstimmig wurde ­Harald Hahn in seinem Amt als Vizepräsident bestätigt. ­Außerdem wird durch eine geänderte Kostenumlegung auch kleineren Mitgliedsbetrieben die Mitwirkung an der Gremienarbeit erleichtert. Dies wird durch die Anpassung der ­Mitgliedsbeiträge ermöglicht, welche zugleich beschlossen wurde. Auch im vergangenen Jahr konnte der ASA-Verband trotz Konzen­trations­bewegungen in der Branche die Anzahl der Mitglieder stabil halten. Dennoch erhielt der Vorstand von den Mitgliedern den Auftrag eine Erweiterung der Mitgliederstruktur vorzubereiten.

Schon jetzt gibt es eine Änderung im Fach­bereich Handel, welcher sich künftig Fachbereich "B-to-B" nennen wird. Zum Abschluss der Veranstaltung referierten die Fachbereichsvorsitzenden aus ihren Themengebieten und stellten die aktuellen und künftigen Themen aus ihrem Bereich vor. Als Vertreter der Automechanika sprach Olaf Mußhoff zu den ASA-Mitgliedern. Dabei stellte Mußhoff das Besucherprofil der Automechanika 2016 vor.

Außerdem gewährte er einen Ausblick auf die Automechanika 2018, mit welcher die neue Halle 12 eröffnet wird. Die nächste ASA-Mitgliederversammlung wird im kommenden Jahr in Warne­münde stattfinden.

