¬ Tarifabschluss in Mecklenburg-Vorpommern

Mehr Geld für Kfz-Beschäftigte

Mecklenburg-Vorpommern: Die IG Metall Küste hat sich mit dem Arbeitgebern im Kfz-Handwerk auf einen neuen Tarifvertrag verständigt.

Die Beschäftigten in den tarifgebundenen Kfz-Betrieben in Mecklenburg-Vorpommern bekommen künftig mehr Geld. Die Löhne und Gehälter steigen in zwei Stufen zum 1. August 2017 und zum 1. Dezember 2018 um jeweils 2,9 Prozent. Auch die Ausbildungsvergütungen erhöhen sich in zwei Stufen um insgesamt 60 Euro. Das teilte die IG Metall Küste am Montag in Hamburg mit.

Friedhelm Ahrens, Tarifsekretär der Gewerkschaft, zeigte sich mit dem Ergebnis zufrieden. "Besonders erfreulich ist, dass wir weitere Angleichungen an die Tarifverträge im Westen durchgesetzt haben. So steigt die Zahl der Urlaubstage ab dem 1. Januar 2019 von 29 auf 30. Außerdem müssen Auszubildende nach erfolgreich bestandener Prüfung für zwölf Monate übernommen werden."

Der Lohn- und Gehaltstarifvertrag gilt für insgesamt 500 Beschäftigte im Land, er läuft bis zum 31. Mai 2019. (asp)

Copyright © 1999 - 2017 by AUTO SERVICE PRAXIS Online (Foto: FotolEdhar - Fotolia)