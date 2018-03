¬ Autozulieferer

Mann + Hummel sucht neuen Chef

Mann + Hummel: Alfred Weber hat aus persönlichen Gründen um die Entbindung von seinen Führungaufgaben gebeten.

Mann + Hummel-Chef Alfred Weber verlässt mit sofortiger Wirkung das Unternehmen. Weber habe aus persönlichen Gründen um die Entbindung von seinen Aufgaben gebeten, teilten die Gesellschafterbevollmächtigten Thomas Fischer und Manfred Wolf am Montag in Ludwigsburg mit. Der Topmanager hatte bereits im vergangenen Sommer eine Vertragsverlängerung über 2018 hinaus ausgeschlossen.

"Ich danke Alfred Weber auch im Namen der Gesellschafter und Geschäftsführer uneingeschränkt für seine hervorragende Arbeit", sagte Aufsichtsratschef Fischer, der die Eigentümerfamilie Mann vertritt. In den neun Jahren an der Konzernspitze habe er Mann + Hummel grundlegend weiterentwickelt. "So hat sich der Umsatz in dieser Zeit mehr als verdoppelt und der Ertrag hat sich ebenso erfreulich entwickelt."

Bis zur Berufung eines neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung werden die Geschäftsführer der Gruppe in enger Abstimmung mit den beiden Gesellschafterbevollmächtigten den Autozulieferer steuern. Man befinde sich bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit möglichen Nachfolgern, hieß es. Als Zeithorizont nannte das Unternehmen die "nächsten Monate".

Der Filterspezialist erwirtschaftete 2017 nach vorläufigen einen Umsatz von rund 3,9 Milliarden Euro. An weltweit über 80 Standorten werden mehr als 20.000 Mitarbeiter beschäftigt. (rp)

