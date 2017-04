¬ Fachkonferenz

MAHA stellt neue Abgasprüfmethode vor

MAHA stellt in Augsburg eine neue Abgasprüfmethode vor.

Die MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH stellt bei der 4. Internationalen Fachkonferenz "Sensoren zur Abgasreinigung und CO2-Reduktion" in Augsburg eine neue Abgasprüfmethode vor. Wie der Allgäuer Werkstattausrüster jetzt mitteilte, gibt Antonio Multari, Director International Sales, Einblicke in eine Messung aus Buenos Aires, die auf einem Rollenprüfstand unter Last stattfindet, wodurch die Abgase und speziell Stickoxide (NOx) zuverlässiger gemessen werden können – ebenso wie der entstandene Feinstaub.

"Ich freue mich, dass wir unser Know-how in diese internationale Runde einbringen können, denn gerade im Bereich Abgasmessung ist der regelmäßige Erfahrungsaustausch wichtig, denn dieser trägt langfristig zu einer Optimierung der Prüfmethoden bei", sagte Multari.

Die Konferenz dauert zwei Tage und enthält insgesamt etwa 15 Fachvorträge sowie eine Werksführung bei MAN Diesel & Turbo. Speziell in der Abgasreinigung und dem Motormanagement kommen sensible Sensorik wie beispielsweise Temperatursensoren, Differenzdrucksensoren, Rußsensoren, NOx-Sensoren und viele mehr zum Einsatz. Internationale Vertreter von OEM, Zuliefererindustrie und Sensorhersteller tauschen sich daher über aktuelle Trends und Innovationen aus. (asp)

Weitere Informationen gibt es unter: https://www.sv-veranstaltungen.de/fachbereiche/4-internationale-fachkonferenz-sensoren-zur-abgasreinigung-und-co2-reduktion/

