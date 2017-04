¬ Umsatz

Liqui Moly meldet Rekordmonat

Ernst Prost: "Uns ist ein hervorragender Start in das Jahr 2017 gelungen."

Liqui Moly ist mit dem Geschäftsverlauf zufrieden. Wie der Schmierstoffhersteller am Dienstag mitteilte, stiegen die Erlöse im März auf 49,2 Millionen Euro. Das sei der höchste Monatsumsatz in der Firmengeschichte gewesen, sagte Ernst Prost, geschäftsführender Gesellschafter. "Damit ist uns ein hervorragender Start in das Jahr 2017 gelungen."

Die aktuellen Zahlen übertrafen den bislang stärksten Monat um acht Prozent. So waren im vergangenen November 45,5 Millionen Euro Umsatz in den Büchern gestanden.

Der positive Trend durchziehe das gesamte Quartal, hieß es. Mit 126,1 Millionen Euro erreichte der Umsatz in den ersten drei Monaten 2017 ein Plus elf Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. (asp)

Copyright © 1999 - 2017 by AUTO SERVICE PRAXIS Online (Foto: Liqui Moly)