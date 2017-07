¬ Instandhaltung

Leaseplan baut Kooperation mit Euromaster aus

v.l.: Andreas Berents und Dieter Jacobs besiegeln die erweiterte Zusammenarbeit mit einem Handschlag.

Leaseplan Deutschland geht bei der Fahrzeuginstandhaltung neue Wege. Die Leasingfirma kooperiert in diesem Bereich ab sofort auch mit freien Kfz-Werkstätten. Dazu werde man zunächst die Partnerschaft mit der Werkstattkette Euromaster ausweiten, sagte Dieter Jacobs, Geschäftsleiter Fuhrparkmanagement, am Mittwoch in Neuss. "Wir arbeiten bereits seit Jahren erfolgreich mit Euromaster im Reifenbereich zusammen." In einer mehrmonatigen Testphase habe das Unternehmen auch im Werkstattgeschäft überzeugt.

Eine Ursache für die Kooperationsausweitung ist laut Leaseplan die sehr hohe Nachfrage nach der 2016 eingeführten Dienstleistung "Instandhaltung Komfort". In den vergangenen drei Monaten habe man "einige tausend zusätzliche Fahrer" in den Service integriert, hieß es. Aktuell gebe es mehr als 15.000 Nutzer.

Die Dienstleistung "Instandhaltung Komfort" stellt hohe Anforderungen an Werkstätten. Zu den Bausteinen zählt nicht nur ein kostenfreier Hol- und Bring-Service, sondern auch eine Wagenwäsche. Ebenfalls müssen die Betriebe mit einer Vorlaufzeit von wenigen Tagen entsprechende Wartungstermine zusagen können. Zusätzlich beauftragt Leaseplan darüber automatisch die jährlich benötigte UVV-Prüfung.Jacobs: "Euromaster war die erste freie Werkstattkette, die uns hier entsprechend überzeugen konnte."

Mit freien Servicebetrieben kooperierte Leaseplan bisher nur in den Bereichen Unfallreparatur und Reifen. Jacobs will das nun Schritt für Schritt ändern. Er betonte: "Die Kooperation mit Euromaster ist für uns eine Initialzündung. Wir möchten nun sukzessive mit dem Ausbau eines unabhängigen Werkstattnetzes beginnen." (rp)

