¬ Stahlgruber-Werkstattkalender 2018

Kundinnen mit Auto-Know-how

Erstmals im Querformat: Stahlgruber-Werkstattkalender 2018

Sechs Tage lang waren 14 Models und die Crew zum Fotoshooting in Kreta unterwegs. Dann waren die Bilder für den 13. Werkstattkalender des Teilegroßhändlers Stahlgruber im Kasten. Das Ergebnis von Starfotograf Andreas Reiter und seinem Team spricht Bände: traumhafte Landschaften und attraktive Frauen in Farbe und erstmals im Querformat. Hervorzuheben ist, dass alle Teilnehmerinnen Kunden von Stahlgruber sind und jede Menge Ahnung von Autos haben.

Ein weiteres Highlight für alle Technik-Fans: Mit dem Handy oder Tablet erwachen die Kalender-Szenen zum Leben, dazu gibt es spannende Hintergrundinformationen zum Shooting. "Augmented Reality" macht's möglich.

Der neue "Werkstattkultur"-Kalender erscheint in einer Gesamtauflage von 40.000 Stück und ist ein exklusives Weihnachtsgeschenk für Premiumkunden der Stahlgruber-Gruppe. Schon jetzt läuft die Suche für die schönsten Kundinnen für den Kalender 2018. Die neue Ausschreibung für 2019 läuft noch bis Ende Januar 2018. Making of Bilder, Videos und Informationen gibt's auf www.werkstattkultur.com und natürlich in unserer Bildergalerie. (asp)

BILDERGALERIE

Copyright © 1999 - 2017 by AUTO SERVICE PRAXIS Online (Foto: Stahlgruber)