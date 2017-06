¬ Junited Autoglas

Konstante Servicestärke

Feierliche Preisübergabe mit Jürgen Wulf (hnw consulting), Vanessa Feger (Vertriebsassistentin), Tobias Plester (Geschäftsführer) und Claus Dethloff (ServiceValue), v. l.

Im Rahmen einer offiziellen Veranstaltung wurde Junited Autoglas am vergangenen Freitag als "Servicestarker Schadendienstleister" ausgezeichnet. Für den Autoglasspezialisten ist es bereits der fünfte Titel dieser Art in Folge.

"Wir sind gerade auf diese Kontinuität sehr stolz", freute sich Geschäftsführer Tobias Plester laut einer Meldung. "Diese Leistung kann kein anderer Autoglasspezialist für sich reklamieren und bestätigt eindrucksvoll, dass wir ein nachhaltig verlässlicher Partner für unsere Kunden sind. Diese Auszeichnung gebührt sowohl unseren Werkstattpartnern in der Behebung der Glasschäden, als insbesondere auch allen Mitarbeitern unserer Zentrale, die täglich mit den Fachabteilungen unserer Kunden kommunizieren."

Im Frühjahr 2017 hatten die Unternehmensberatungen ServiceValue und hnw consulting Schadendienstleister aus allen Dienstleistungskategorien zur Teilnahme am Service-Rating 2017 eingeladen. Im Mittelpunkt standen dabei die Schadenabwicklung, das Beschwerdemanagement und die Mehrwerte, die Schadendienstleister Versicherungen bieten können. Zusätzlich wurden in diesem Jahr erstmals Fragen zur Compliance sowie zur Innovation und Rolle im Rahmen der Digitalisierung in den Fragenkatalog aufgenommen – drei Themen, denen die Versicherer eine immer größer werdende Bedeutung beimessen. Die Ergebnisse wurden anhand eines Scorings aufbereitet.

Junited Autoglas wurde 2004 gegründet, und ist mit Sitz in Köln heute bundesweit für Flotten- und Leasinggesellschaften sowie Versicherungen als Dienstleister tätig. Seit 2015 gehört das Unternehmen zum weltweiten Marktführer Belron S.A. (asp)

