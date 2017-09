¬ MAHA

Karrierechancen live erleben

Interessierte Besucher beim ersten MAHA-Berufsinformationstag.

Unter dem Motto "Arbeiten bei MAHA - das sind und suchen wir" fand am 16. September 2017 zum ersten Mal ein Berufsinformationstag auf dem Werksgelände in Haldenwang statt. Rund 1.000 Interessenten nahmen laut Mitteilung die Gelegenheit wahr, das Unternehmen näher kennenzulernen und sich über Karrierechancen bei einem der größten Arbeitgeber im Allgäu zu informieren.

Berufseinsteiger, Professionals und auch zahlreiche Quereinsteiger informierten sich über Einstiegs- und Berufschancen bei MAHA und konnten einen Blick hinter die Kulissen werfen. Einige Besucher hatten sogar ihre Bewerbungsunterlagen dabei. "Ich finde es toll, bei einer Betriebsführung meinen möglichen künftigen Arbeitsplatz besichtigen zu können und auch meinen Chef vorher kennenzulernen, so kann ich mir einfach ein besseres Bild machen", erklärte ein begeisterter Teilnehmer. In lockerer Atmosphäre konnten sich Interessierte über die unterschiedlichen Berufsbilder bei MAHA informieren und erfahren, in welchen Bereichen es derzeit Stellen zu besetzen gibt.

"Nach dem Erfolg unseres ersten Infotags und der durchweg positiven Resonanz der Teilnehmer sind für uns auch künftig Veranstaltungen dieser Art denkbar, denn so können sich beide Seiten beschnuppern und in persönlichen Kontakt treten", so Thomas Förg, Geschäftsführer bei MAHA. "Doch zunächst freuen wir uns auf zahlreiche Bewerber für unsere derzeit offenen Stellen, denn bei uns gibt es viel zu tun und wir freuen uns über engagierte neue Kolleginnen und Kollegen", freut sich Förg aufgrund der guten Auftragslage des Unternehmens. (asp)





