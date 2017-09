¬ Kfz-Gewerbe

Jetzt für "AutoBerufe Award" bewerben!

"Treffpunkt Berufsbildung des Deutschen Kfz-Gewerbes" am 9. November 2017 in Fulda

"AutoBerufe: Einsteigen und Aufsteigen" – unter diesem Slogan geht der neue "Treffpunkt Berufsbildung des Deutschen Kfz-Gewerbes" am 9. November 2017 in Fulda an den Start. Die Tagung stellt die strategische Personalentwicklung in den Mittelpunkt und richtet sich an Ausbilder in Kfz-Betrieben und überbetrieblichen Bildungsstätten, technische und kaufmännische Berufsschullehrer, Auszubildende sowie Vertreter aus Industrie und Verbänden.

Höhepunkt des Get-Togethers am Vorabend wird die erste Verleihung des neuen "AutoBerufe Awards" sein. Die Bewerbung für den neuen Bildungspreis des Kfz-Gewerbes ist noch bis 27. September 2017 möglich. Der Award zeichnet Kfz-Betriebe aus, die sich besonders darum bemühen Mitarbeiter auszubilden, sie weiterzubilden und zu fördern. Betriebe sollen sich digital mit Videos, Bildergeschichten oder anderen kreativen Ideen bewerben.

Die Anmeldung zum "Treffpunkt Berufsbildung" und die Bewerbung für den "AutoBerufe Award" ist unter www.autoberufe.de/treffpunkt_berufsbildung möglich. Auszubildende des Kfz-Gewerbes nehmen kostenlos an der Veranstaltung teil. (asp)

