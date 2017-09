¬ asp Werkstatt-Tag 2017

Ist Ihr Scheinwerfereinstellplatz fit für die HU?

Ab dem 1.1.2018 gelten in Werkstätten neue Prüfrichtlinien.

Wenn Sie auch künftig die Hauptuntersuchung (HU) in Ihrem Betrieb anbieten wollen, müssen alle Prüfmittel den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Speziell bei der Bereitstellung eines regelkonformen Scheinwerfereinstellplatzes sind viele Betriebe noch nicht auf dem geforderten Stand.

Laut HU-Scheinwerfer-Prüfrichtlinie müssen spätestens ab 1.1.2018 sowohl Scheinwerfereinstellprüfgerät als auch die Flächen, auf denen Fahrzeug und SEP bei der Prüfung stehen, strengen Anforderungen genügen. Für viele Servicebetriebe heißt es daher: jetzt muss in einen ebenen Prüfplatz investiert werden.



Investitionskompass für Werkstätten

Welche Lösung sich je nach den Gegebenheiten in der Werkstatt anbieten, erklären ausgewiesene Fachleute beim asp Werkstatt-Tag in Bamberg. In parallelen Workshops zeigen unsere Workshop-Partner zusätzlich konkrete Lösungen und Produkte. Teilnehmer können hier im kleinen Kreis Fragen zu speziellen Problemen stellen und profitieren von Erfahrungen anderer Teilnehmer.

Was Sie jetzt tun müssen

"Die Unternehmer wollen wissen, was jetzt konkret zu tun ist und brauchen dazu pragmatische Umsetzungsanleitungen", erklärt Matthias Pfau, Technischer Berater Kraftfahrzeuggewerbe Bayern. Er kennt die Situation in vielen Werkstätten. Handlungsbedarf besteht bei vielen Betrieben, auch beim Bremsenprüfstand. Die Bremsprüfstandsrichtlinie gilt ab 1. Januar 2020 für alle Prüfstände und stellt bestimmte Anforderungen an die Geräte.

Im Rahmen der Veranstaltung, die von asp-Chefredakteur Dietmar Winkler moderiert wird, geht es auch um die DAkkS-konforme Kalibrierung von Prüfmitteln. Teilnehmer bekommen zudem den aktuellen Stand zur Zukunft der Abgasuntersuchung, für die sich die Spielregeln ebenfalls ab 1.1.2018 ändern. (diwi)

Der asp Werkstatt-Tag findet am 16. November 2017 im Welcome Kongresshotel Bamberg statt. Beginn ist ca. 9.30 Uhr, das Ende der Veranstaltung ist gegen 17.00 Uhr geplant. Weitere Informationen unter www.autoservicepraxis.de/werkstatttag2017.

Unter den Teilnehmern verlosen wir ein Wochenende als Mitglied im Rennteam bei Pfister Racing. Der Gewinner erhält hautnah einen Einblick in die faszinierende Welt von Rennboliden, Rennfahrern und hochspannender Technik. Die Teilnahmebedingungen finden Sie im Anhang zum Downloaden.

