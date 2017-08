¬ IAA 2017

Immenses Spektrum

TÜV SÜD präsentiert auf der IAA in Frankfurt seine gesamte Dienstleistungs-Palette für das Kfz-Gewerbe.

Digitale Services für OEM und Autohäuser, automatisiertes Fahren, E-Mobilität: Unter dem Motto "Passion, Trust, Future - 360° Mobility Services by TÜV SÜD" präsentiert die Prüforganisation auf der Internationalen Automobilausstellung (IAA) 2017, vom 14. bis 24. September in Frankfurt am Main, gebündeltes Know-how und das komplette Dienstleistungsspektrum rund um Autos und Mobilität. Die Experten am Stand D04 in Halle 8 beantworten zudem alle Fragen zum traditionellen TÜV SÜD-Angebot wie beispielsweise Haupt- und Abgasuntersuchung, Führerscheinprüfung, Schaden- und Wertgutachten.

Angesichts fortschreitender Digitalisierung verändert sich die Mobilität. TÜV SÜD hat seine gesamte Service-Palette weiterentwickelt und präsentiert auf der IAA neue, digitale Dienstleistungspakete. Das Angebot reicht von umfassenden Lösungen für die Bereiche Remarketing oder Schadenmanagement und Flottenmanagement bis hin zur Verbesserung der digitalen Performance im Autohaus. "Die Branche steht vor disruptiven Veränderungen. Wir beraten und begleiten unsere Kunden dabei und haben unsere Service-Palette entsprechend ausgebaut. Passion. Trust. Future. – 360° Mobility Services, das heißt für uns, dass wir unsere Kunden rundum betreuen und im strukturellen Wandel unterstützen, alle Prozesse im Griff zu behalten", erklärt Patrick Fruth, Leiter der Division Auto Service bei TÜV SÜD.

Sicherheit für automatisiertes Fahren

Beim automatisierten Fahren arbeitet TÜV SÜD als Branchenpartner eng mit OEM, Zulieferern und Behörden zusammen. Im Fokus steht die Entwicklung komplett neuer Prüfverfahren mit dem Schwerpunkt von Simulationen, um die Sicherheit hochautomatisierter Fahrzeuge zu gewährleisten. Ein Beispiel dafür ist das Projekt PEGASUS des Bundeswirtschaftsministeriums. Hier entwickelt TÜV SÜD – als einzige Sachverständigenorganisation – gemeinsam mit 16 weiteren Partnern aus Industrie und Wissenschaft Anforderungen an Methoden und Werkzeugen für die Zulassung von automatisierten Fahrzeugen in der Zukunft.

Neue Services von TÜV SÜD sind beispielsweise der PDA zur Erstellung digitaler Fahrzeugakten, die Software TIM, die mehrsprachig und in Echtzeit Gutachten und Bewertungen erstellt und das Bildertool Foto-Fairy. Diese Services erleichtern die digitale Kontrolle der Prozesse sowie das Handling des Fahrzeugbestands und tragen dazu bei, die Standzeiten bei Gebrauchtfahrzeugen zu reduzieren oder auch Leasingrückläufer nach eindeutigen Standards weltweit zu bewerten. Im Handumdrehen zum Schadengutachten kommen Kunden ab sofort mit Blue Button, einem Online-Portal fürs Schadenmanagement.

Hauptuntersuchung

Dabei kommt TÜV SÜD seinen Kunden sprichwörtlich mit der ersten, modularen Prüfanlage entgegen. Die Blue Box kann mit nur wenig Planungsbedarf auf dem Gelände eines Autohauses aufgestellt werden. Sie ist modular erweiterbar und vielseitig verwendbar, beispielsweise für Hauptuntersuchungen, Schadengutachten, Leasingrückläufer und Gebrauchtwagen-bewertungen. Sie ist mit modernstem Prüfequipment ausgestattet und lässt sich innerhalb von zwei Tagen installieren.

Elektromobilität

Mit seinem globalen Netzwerk an Batterie-Prüflaboren unterstützt TÜV SÜD Batterieentwickler und Fahrzeughersteller bei der Interpretation ihrer Testergebnisse, um die Batteriesysteme sicherheitstechnisch weiter zu optimieren.

Fahrzeugentwicklung

Mit dem Dynamic Component Testing (DYCOT) ist TÜV SÜD ein kompetenter, unabhängiger Dienstleister der Industrie in der Entwicklungsphase neuer Fahrzeugmodelle mittels Simulation und zerstörungsfreier Prüfung.

Online

Während der gesamten IAA stehen TÜV SÜD-Experten zu Spezialthemen live per Skype zur Verfügung. Patrick Fruth: "Unser Portfolio umfasst den gesamten Fahrzeugdurchlauf von der Hereinnahme bis zum Abverkauf von Neu- und Gebrauchtwagen. In jedem Bereich unterstützen uns dabei digitale Systeme." (asp)

Wichtige TÜV-SÜD-Veranstaltungen am Stand D04 in Halle 8 während zur IAA:

13. September: 12:05 Uhr – Auftaktpressekonferenz mit Patrick Fruth, Leiter der Division Auto Service TÜV SÜD u.a. zum Thema automatisiertes Fahren

14. September: 10:00 Uhr – Podiumsdiskussion "Retail 4.0", 11:30 Uhr – Podiumsdiskussion "Auto 4.0"; Wie Zukunftstrends die Branche verändern, inklusive Fachdiskussion mit Branchen-Vertretern und Fachjournalisten

15. September: 09:30 Uhr – Verleihung des TÜV SÜD Service Quality-Award, 11:00 Uhr – Verleihung des Green Fleet Award

