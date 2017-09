¬ Motoo

HU-Aktion für mehr Sicherheit

Motoo startet eine Serviceaktion zum Thema HU.

Technische Mängel stellen ein Risiko für die eigene Sicherheit und anderer Verkehrsteilnehmer dar. "Mehr als 40 Prozent aller technischer Defekte werden erst im Rahmen der

Hauptuntersuchung an einem Fahrzeug erkannt", verweist Marcus Verbeeten, Leiter Werkstattsysteme und Kundenschulungen der Hans Hess Autoteile GmbH, auf eine aktuelle

Studie des Vereins für Qualitätsmanagement in der Fahrzeugüberwachung e. V. Außerdem zeige die Studie auch, dass der Trend zur Überziehung der HU-Frist zunimmt.

Derzeit liege die Quote bereits bei 33 Prozent der Autofahrer.

Um den Autofahrern diesen wichtigen Termin vor Augen zu führen, wirbt die Motoo-Systemzentrale auf großflächigen Plakaten mit dem Hinweis "Vermeiden Sie Sicherheitsrisiken durch nicht erkannte technische Mängel an Ihrem Pkw". Zudem erinnern die Motoo-Werkstattpartner ihre Kunden per Anschreiben an die anstehenden HU-Termine. (asp)

