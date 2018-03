¬ Jahresziele

Hella sieht sich auf Kurs

Die Nachfrage nach Licht- und Elektronikprodukten hält Hella auf Kurs.

Der Autozulieferer Hella erreicht voraussichtlich seine Jahresziele. Der MDax-Konzern steigerte nach neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2017/2018, das am 31. Mai endet, seinen Umsatz um 7,4 Prozent auf 5,13 Milliarden Euro, wie Hella am Donnerstag in Lippstadt mitteilte. Währungsbereinigt beläuft sich das Plus auf 9,3 Prozent.

Hella profitierte dabei von der hohen Nachfrage nach Licht- und Elektronikprodukten. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) verbesserte sich um 9,5 Prozent auf 408 Millionen Euro. Insgesamt traf Hella mit den Kennziffern die durchschnittlichen Schätzungen von Analysten.

Den Ausblick für das gesamte Geschäftsjahr bestätigte Hella. Demnach soll das bereinigte Ebit um fünf bis zehn Prozent steigen. Getragen wurde das Umsatzwachstum in den ersten drei Quartalen des laufenden Geschäftsjahres vom wichtigsten Geschäftssegment Automotive, das die Bereiche Licht und Elektronik beinhaltet. (dpa)

