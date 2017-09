Harnstoff für die Reserveradmulde

Ohne Euro-6-Zertifizierung drohen Dieselfahrzeugen künftig Fahrverbote in Innenstädte. Auf der IAA (16. bis 24. September) stellt daher nun der Zulieferer Amminex einen nachrüstbaren SCR-Katalysator für Euro-5-Autos vor. Die Faurecia-Tochter verspricht, dass das System die Anforderungen der Euro-6-Norm sogar mehr als erfüllt. Der "BlueFit" genannte Nachrüstsatz besteht aus einem SCR-Katalysator, der in der Abgasleitung unter dem Auto eingebaut wird, sowie einer Harnstoffeinspritzung, die in der Reserveradmulde installiert wird. Beeinträchtigungen bei Fahrbarkeit und Leistung soll es nicht geben.

Ob die Autohersteller im Zuge des Dieselskandals zur Hardware-Nachrüstung bei Euro-5-Dieseln verpflichtet werden ist noch unklar. Die entsprechende Technik will Amminex parat haben, zu den Kosten sagt das Unternehmen nichts. Bereits zuvor hatte Wettbewerber Twintec ein ähnliches System vorgestellt. Bis derartige Nachrüst-Katalysatoren in großem Stil eingesetzt werden könnten, müssten sie aber noch diverse Tests und Zertifizierungsprozesse überstehen. Die Autoindustrie hatte aus diesem Grund die Hardware-Nachrüstung bereits als zu langwierig abgelehnt. (sp-x)