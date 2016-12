¬ Gettygo-Preisausschreiben

Gewinner kommt aus Oberbayern

Der VW T1 hat immer noch viele Fans. Das zeigt auch das Winter-Preisausschreiben von Gettygo.

Der Gewinner des Winter-Preisausschreibens von Gettygo steht fest: Walter Holdinger von der Holdinger GmbH in Eggstätt wird den Start der legendären Oldtimer-Rallye "Mille Miglia 2017" am Steuer eines originalen VW-T1 erleben. Das teilte die B2B-Reifenbörse mit.

Gettygo hatte seine Kunden aufgerufen, bis zum vierten Advent 2016 ihre Begeisterung für den "Bulli" darzustellen – mittels Geschichten, Erinnerungen und Bildern. "Die diversen Beiträge, die uns erreichten, haben einmal mehr gezeigt, was für eine enorme Anziehungskraft die Kult-Busse haben", sagte Geschäftsführer Steffen Fritz.

Walter Holdinger betreibt zwei Autofit-Standorte in Eggstätt und Pittenhart. Vom 18. bis 21. Mai geht es für ihn nach Italien in das Gardasee-Städchen Sirmione. Dort stellt ihm Gettygo einen T1-Bulli zur Verfügung gestellt – für den Start der Mille Miglia in Brescia. Anschließend wird Holdinger den Start des 400 Fahrzeug starken Teilnehmerfeldes hautnah erleben und sich in den Oldtimer-Konvoi bis zurück nach Sirmione einreihen. (asp)

Copyright © 1999 - 2016 by AUTO SERVICE PRAXIS Online (Foto: VW)