¬ Dunlop Sport-Classic-Reifen

Frisches Gummi für alte Helden

Dunlop bringt mit dem "Sport Classic" einen neuen Reifen für alte Schätzchen auf den Markt.

Zehn unterschiedliche Reifengrößen für Old- und Youngtimer: Das soll das Erfolgsrezept für den neuen Klassikerreifen aus dem Hause Dunlop sein. Der "Sport Classic" ist für "sportliche Premium-Automobile" der Baujahre 1960 bis 1990 gedacht und stellt eine Mischung aus alter Optik mit moderner Technik dar.

Das Profil des Reifen soll an die Pneus vergangener Zeiten erinnern und so das Gesamtbild eines stilvollen Klassikers abrunden. Trotzdem verspricht Dunlop eine gute Performance für sportliche Einsatzzwecke und auch bei Nässe und Aquaplaning eher das Verhalten eines modernen Straßenreifens. Montiert werden kann der Sport Classic auf Fahrzeugen mit 13-, 14-, oder 15-Zoll großen Felgen. Beispielsweise kommen da der VW Käfer, der Mercedes "Strich-8" oder der Porsche 911 in Frage. (sp-x)

