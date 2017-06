¬ Fortbildung

Erstmals Workshops für GDHS-Meister

In den Workshops für GDHS-Meister ging es u. a. um Bremssysteme und Werkstattequipment der Zukunft.

An den sechs Standorten Salzgitter, Bremen, Leipzig, Frankfurt/Main, Stuttgart und Köln informierten die Autoservice-Experten der Goodyear Dunlop Handelssysteme (GDHS) vom 18. Mai bis 27. Juni 2017 insgesamt 138 Kfz-Meister von Premio Reifen + Autoservice über aktuelle Entwicklungen rund um Werkstatt und Service.

Bernhard Preuss, Experte für OE-Plattformen, sprach mit den Meistern an allen Standorten über den Service und Reparaturinformationen nach Herstellervorgaben sowie über Diagnosetools und das Digitale Serviceheft auf den OE-Plattformen. "Das sind die Themen, die für die Meister der GDHS-Betriebe im täglichen Geschäft höchste Aktualität besitzen und sie nutzen die Gelegenheit gerne, dem Experten dazu ihre Fragen zu stellen", erklärt Thorsten Brückner, Leiter Autoservice bei der GDHS.

Ein weiteres, wichtiges Thema für die Meister sind moderne Bremssysteme und laufrichtungsgebundene Bremsscheiben. Ebenfalls im Fokus: das Werkstattequipment der Zukunft. "Die Werkstatt der Zukunft beschäftigt uns natürlich alle. Die Fahrzeuge verändern sich und stellen damit immer neue Ansprüche an den Werkstattservice. Darauf müssen wir vorbereitet sein, was bedeutet, dass wir uns mit den Themen auseinandersetzen und Veränderungen gegenüber grundlegend positiv eingestellt sein müssen. Um weiterhin erfolgreich zu sein, müssen wir auf jede Neuerung schnell reagieren und unsere Abläufe entsprechend anpassen", so Brückner.

Im Anschluss hatten die Teilnehmer Gelegenheit, sich über ihre Erfahrungen mit neuen Arbeitsabläufen und den Umgang mit technischem Equipment auszutauschen und mit den Autoservice-Mitarbeitern der GDHS weitere Trends wie z. B. die Digitale Serviceannahme zu diskutieren. (asp)

