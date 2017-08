¬ MAHA

Erster Berufsinformationstag

MAHA lädt erstmals zu einem Berufsinformationstag ein.

Um potenzielle Arbeitskräfte auf MAHA aufmerksam zu machen, bietet der Werkstattausrüster am 16. September 2017 von 11 bis 15 Uhr erstmalig ein Berufsinformationstag auf dem Werksgelände im Allgäu an. Interessierte Berufs-, Quereinsteiger und Professionals können sich in unverbindlichen Gesprächen vor Ort über die unterschiedlichen Berufsbilder informieren und bei einer Betriebsführung die Arbeitsplätze auch vorab "live" besichtigen. Der Informationstag findet auf dem MAHA-Werksgelände, Hoyen 20 in 87490 Haldenwang statt, eine Anmeldung vorab ist nicht notwendig.

"Gute Fachkräfte sind für uns das A und O, denn als einer der bedeutendsten Hersteller für Kfz-, Prüf- und Hebetechnik weltweit müssen wir zu jeder Zeit den höchsten Anforderungen gerecht werden. Um diese zu erfüllen, suchen wir qualifizierte Mitarbeiter in den unterschiedlichsten Positionen", so Thomas Förg, Geschäftsführer bei MAHA und Initiator der Veranstaltung. (asp)

