Erfolgreiches erstes Halbjahr

Brembo blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr zurück.

Chairman Alberto Bombassei ist mit den positiven Halbjahreszahlen des Bremsenspezialisten laut einer Meldung sehr zufrieden. Brembo konnte im ersten Halbjahr 2017 den Umsatz um 10,1 Prozent auf 1.262,4 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum steigern. Ebenso positiv entwickelte sich der EBIT mit einem Plus um 9,3 Prozent auf 189,5 Millionen Euro.

"Die guten Geschäftszahlen für die erste Hälfte von 2017 stellen uns besonders zufrieden, denn sie zeigen eine dynamische wie breite Wachstumsentwicklung aller Marktsegmente und geografischen Regionen. Eine exzellente Entwicklung gab es im Motorradbereich". so Bombassei.

"Die Geschäftsergebnisse zeigen einerseits einen Umsatzzuwachs im zweistelligen Prozentbereich, andererseits sollte man aber auch die außergewöhnliche EBITDA-Marge von mehr als 20 Prozent erwähnen. Hinter ihr steht unter anderem die rasche Inbetriebnahme von Werken in den USA und Mexiko. Gleichzeitig blieb die Nettoverschuldung im Rahmen des ersten Halbjahres 2016 – trotz substantieller Investitionen in die Produktionskapazität. Das alles bestätigt einmal mehr den exzellenten Geschäftszustand des Unternehmens, aber auch die Schlagkraft unserer mittel- bis langfristigen Strategie", so Executive Deputy Chairman Matteo Tiraboschi. (asp)

