¬ Banner Batterien

Erfolgreich mit Starterbatterien für Start-Stopp-Fahrzeuge

Banner Starterbatterien für Start-Stopp-Fahrzeuge werden vermehrt nachgefragt.

Auf der Bilanz-Pressekonferenz am Dienstag in Linz-Leonding konnte Banner-Eigentümer und kaufmännischer Geschäftsführer Andreas Bawart positive Zahlen vermelden. Laut Mitteilung stieg im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016/17 (01.04.2016 bis 31.03.2017) der Absatz der Starterbatterien von mehr als 400.000 auf 4,5 Millionen Einheiten verglichen mit dem Vorjahreswert. Ebenso wurde eine Steigerung des Gruppenumsatzes um 14 Millionen Euro auf 272 Millionen Euro vermeldet.

Erneut positiv entwickelten sich laut Banner die Umsätze im abgelaufenen Geschäftsjahr vor allem bei den umweltfreundlichen Start-Stopp Batterien. Durch die starke Nachfrage nach

Banner AGM (Absorbent Glass Mat)- und EFB (Enhanced Flooded Battery)-Batterien konnte bereits ein Drittel der erwirtschafteten Verkaufsmenge den zukunftsträchtigen Batterien zugeschrieben werden. Damit leiste Banner Batterien auf der einen Seite einen wichtigen Beitrag zur CO 2 - und Treibstoffreduktion moderner Fahrzeuge. Auf der anderen Seite werden sämtliche Banner Batterien zu 100 Prozent recycelt. Bawart: "Nachhaltigkeit wird bei uns von der Entwicklung bis zur Wiederverwertung gelebt."

Mit Investitionen in den Produktionsstandort in Linz-Leonding will Banner die Produktion noch flexibler anpassen und weitere Produktionskapazitäten für Start-Stopp-Batterien schaffen. "Wir sind daher überzeugt, den Absatz dieser innovativen Batterien weiter deutlich steigern zu können“, betonte Bawart. Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund plant Banner Batterien die Schaffung von bis zu 200 neuen Arbeitsplätzen in Österreich, davon rund 100 im geplanten Endfertigungswerk in Pasching im Bezirk Linz-Land. (asp)

