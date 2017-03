¬ Auszeichnung

Die Servicemeister von BMW und Mini

Die "Service Excellence Awards" werden von der BMW Group jährlich vergeben.

BMW und Mini haben in der vergangenen Woche 54 Partnerbetriebe der deutschen Serviceorganisation ausgezeichnet. Die Preisträger des "Service Excellence Award 2016" hätten in ihrem jeweiligen Vertriebsgebiet durch höchste Kundenorientierung und hervorragende Servicequalität überzeugt, teilte der Hersteller am Mittwoch in München mit.

"Langfristige Kundenbindung ist am einfachsten zu erreichen, wenn die Kunden zufrieden mit dem Service sind – dann kommen sie gerne wieder", betonte Christian Scheppach, Leiter Aftersales BMW Group Deutschland, anlässlich der Preisverleihung in München-Unterschleißheim. "Dank der erfolgreichen Zusammenarbeit mit der deutschen Serviceorganisation werden wir gemeinsam auch in Zukunft unseren Service auf höchstem Niveau halten."

Die "Service Excellence Awards" werden jährlich vergeben. Der Hersteller drückt damit auch seine Wertschätzung für die Leistungen seiner Werkstattpartner aus. Aktuell gibt es 679 BMW- und 482 Mini-Servicebetriebe in Deutschland.

Die Gewinner punkten nach Unternehmensangaben nicht nur in den Werkstatttests, sondern erfüllen auch die Qualitätsstandards der beiden Marken vollumfänglich. In die Wertung fließt zudem das durchweg positive Feedback der Kunden ein. Zusätzlich zu den regionalen Awards bekommt der jeweilige BMW- und Mini-Betrieb mit der bundesweit höchsten Gesamtpunktzahl einen Sonderpreis. (rp)

Die Gewinner der "Service Excellence Awards 2016" in alphabetischer Reihenfolge:

BMW:

Auto Katzenbogen GmbH, Thierhaupten-Neukirchen

Auto Wüst GmbH, Kölbingen

Autohaus Becker-Tiemann GmbH & Co. KG, Stolzenau

Autohaus Bothe OHG, Frankfurt (Oder)

Autohaus Fischer GmbH, Münchberg

Autohaus H. Freese GmbH & Co. KG, Oldenburg

Autohaus Kimbeck GmbH, Eggenfelden

Autohaus Konrad Fink e. K., Immenstadt

Autohaus Matthes GmbH, Tiefenort

Autohaus Melkus GmbH, Chemnitz

Autohaus Michael Fritze e. K., Lutherstadt Eisleben

Autohaus Schaal GmbH, Bitburg

Autohaus Schmid GmbH, Hausach

Autohaus Sperber GmbH & Co. KG, Bamberg

Autohaus Walter Mulfinger GmbH, Bopfingen

Auto-Müller GmbH, Buchen-Hettingen

B & K GmbH & Co. KG, Lüneburg

Block am Ring GmbH & Co. KG, Braunschweig

BMW AG Niederlassung Düsseldorf, Filliale Rath

Hermann Menton GmbH & Co KG, Münsingen

Jungeblut GmbH & Co. KG, Borken

May & Olde GmbH, Quickborn

Müller-Dynamic GmbH, St. Wendel

Procar Automobile GmbH, Menden

Schäfer GmbH Automobile, Weilburg

Simon Gruber Autoservice GmbH & Co. KG, Ottobrunn

V & N GmbH, Hamm

Mini:

Andreas Ehrl GmbH & Co. KG, Potsdam

Auto Katzenbogen GmbH, Thierhaupten-Neukirchen

Autohaus Becker-Tiemann GmbH & Co. KG, Bünde

Autohaus C. Ehrl GmbH, Berlin

Autohaus Fulda Krah & Enders GmbH, Eschwege

Autohaus Gerd Hoyer GmbH, Walsrode

Autohaus H. Freese GmbH & Co. KG, Wilhelmshafen

Autohaus Joas OHG, Dillingen

Autohaus Kainz GmbH & Co. KG Mayen, Kottenheim b. Mayen

Autohaus Kaltenbach GmbH & Co. KG, Wiehl

Autohaus Kimbeck GmbH, Eggenfelden

Autohaus Knopf GmbH & Co. KG, Schriesheim

Autohaus Märtin GmbH, Bötzingen

Autohaus Strauß GmbH, Plauen

Autohaus Tenberge Filiale der Hakvoort GmbH, Lüdinghausen

Autohaus Walter Mulfinger GmbH, Backnang

BMW AG Niederlasssung Essen

BMW AG Niederlassung Göttingen

BMW AG Niederlassung Nürnberg, Filiale Fischbach

Boomers GmbH & Co. KG, Bocholt

Hermann Menton GmbH & Co KG, Tübingen

May & Olde GmbH, Rendsburg

Mobilforum Lausitz GmbH, Senftenberg

Müller-Dynamic GmbH, Losheim am See

Simon Gruber Autoservice GmbH & Co. KG, Ottobrunn

V & N GmbH, Hamm

Vögl GmbH & Co. Automobilvertriebs KG, Dingolfing

Sonderpreis für die höchste Gesamtpunktzahl:

BMW:

Autohaus Melkus GmbH, Chemnitz

Mini:

Auto Katzenbogen GmbH, Thierhaupten-Neukirchen

