Deutliches Plus im Januar

Die Wirtschaft brummt und mit ihr die Neuzulassungen der Nutzfahrzeuge, die die Güter transportieren.

Der europäische Nutzfahrzeugmarkt ist positiv ins neue Jahr gestartet: Nach einem Rückgang im Dezember ist die Nachfrage im Januar wieder gestiegen, um 7,9 Prozent. Laut Herstellerverband ACEA wurden im ersten Monat des Jahres 187.811 Einheiten zugelassen.

Die höchsten Zuwachsraten verzeichneten Italien (plus 15,5 Prozent) und Spanien (plus 15,2 Prozent), gefolgt von Deutschland (plus 9,2 Prozent). In Großbritannien ist die Nachfrage im Januar hingegen um 5,8 Prozent gesunken.

Auf leichte Nutzfahrzeuge bis 3,5 Tonnen entfiel der größte Teil der Zulassungen, 153.689 neue Transporter wurden im Januar erstmals angemeldet, ein Plus von 7,8 Prozent. Auch mittlere und große Lkw waren nachgefragt: Die Zahl der Nutzfahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen ist um 8,6 Prozent auf 30.835 Einheiten und die der schweren Lkw mit mehr als 16 Tonnen um 8,9 Prozent auf 25.753 Einheiten gestiegen.

Der Busmarkt zeigte sich in den einzelnen Ländern unterschiedlich, europaweit war die Nachfrage aber hoch, es wurden 7,1 Prozent mehr Busse neu zugelassen als im Vorjahresmonat. (SP-X)

