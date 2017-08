¬ Kult-Kalender

Der Nürburgring is back!

Rachael Clegg legt ihren neuen, erotischen Kalender "Der Nürburgring" auf.

Der kultige Nürburgring-Kalender von Rachael Clegg kehrt zurück. Die Fotos entstanden auf der Nordschleife - die als eine der gefährlichsten und anspruchsvollsten Rennstrecken der Welt gilt.

Die blonde Britin verbrachte mehrere Monate mit den Recherchen für ihre Bilderstrecke, die aus atemberaubenden, monochromen Aufnahmen besteht. 60 Mal umrundete die Künstlerin und Motorsport-Journalistin den Nürburgring, und das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. Der Kalender ist eine aktfotografische Version der Geschichte der Eifel-Rennstrecke.

Clegg, die sich bereits mit ihrem erotischen Isle of Man TT-Kalender "Milestones" einen Namen gemacht hat, ist dem Motorsport seit ihrer Kindheit eng verbunden: "Mein Vater und Großvater waren beide TT-Rennfahrer und so reiste ich als junges Mädchen jedes Jahr zur Isle of Man. In vielerlei Hinsicht erinnert mich der Nürburgring an die TT-Rennstrecke, sowohl im Hinblick auf Schönheit als auch Anspruch. Er ist so etwas wie meine zweite Heimat geworden."

Der Kalender erscheint auf Deutsch und Englisch und ist für 27 Euro zuzüglich Porto und Verpackung hier erhältlich: http://www.rachaelclegg.com. (tm)

