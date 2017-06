¬ Mobiler Reifen- und Autoservice

Delticom startet "MobileMech"

Delticom startet mit "MobileMech" ein neues Partnerschaftskonzept für den mobilen Reifen- und Autoservice.

Delticom startet mit "MobileMech" ein neues Partnerschaftskonzept für den mobilen Reifen- und Autoservice. Wie der Onlinehändler mitteilte, ist das Herzstück ein neues mobiles Montage-Fahrzeug, das mit einem "Ecube"-Werkstattsystem der niederländischen Technomarketing Group ausgestattet ist. Es ermögliche den Partnern, über den Reifenwechsel hinaus ein umfangreiches Spektrum an Services anzubieten, hieß es. So seien auch die Wartung der Klimaanlage, Ölwechsel, Inspektionen oder Scheibenreparaturen sowie Winter- bzw. Sommerchecks möglich.

Das Konzept hat Delticom nach eigenen über fünf Jahre lang entwickelt, auf der Autopromotec 2017 in Bologna Ende Mai wurde "MobileMech" erstmals der Fachöffentlichkeit präsentiert. Die grundsätzliche Idee: Nicht der Kunde kommt zur Werkstatt, sondern die Werkstatt zum Kunden, um die Reifen zu montieren.

Als großen Vorteil für die teilnehmenden Betriebe nennt Delticom, dass sie bei jedem Kauf in einem der B2C-Onlineshops (Reifendirekt.de, Tirendo.de usw.) bevorzugt als mobiler Montagepartner empfohlen werden. "Die Partnerschaft (...) ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, von Delticoms Marktpräsenz, E-Commerce-Kompetenz und Vernetzung in der Industrie zu profitieren", sagte Projektmanagerin Melanie Venetos. "Gerade angesichts der zunehmenden Verlagerung des klassischen Hof- und Ladengeschäfts ins Internet bietet der mobile Partneransatz eine vielversprechende Lösung, um am wachsenden Online-Anteil teilzuhaben."

Delticom verspricht den Betrieben umfangreiche Unterstützung, unter anderem mit einem Support-Center, mit Marketinginstrumenten und einer EDV-Lösung zur Online-Terminvereinbarung, für das Tourenmanagement sowie für die Abrechnung und bargeldlose Bezahlung im Fahrzeug. Künftige Partner werden zudem in Theorie und Praxis geschult und erhalten zum Abschluss der Qualifizierungsmaßnahme ein Zertifikat. (asp)

