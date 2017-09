¬ Verkehrssicherheit

Das Gesicht des Licht-Tests 2017

Die Kfz-Auszubildende Melissa Virgilia Arzt präsentiert den Licht-Test 2017.

Melissa Virgilia Arzt ist das Gesicht des Licht-Tests 2017. Die Kfz-Auszubildende aus dem hessischen Biedenkopf wirbt ab sofort unter anderem in Zeitungen, im Internet und hier vor allem in den Sozialen Medien für die große Verkehrssicherheitsaktion. Das teilte der Zentralverband Deutsches Kfz-Gewerbe (ZDK) am Montag in Bonn mit.

Zusammen mit der Deutschen Verkehrswacht hatte der ZDK über Facebook die neue Botschafterin des Licht-Tests gesucht. Die Kandidaten waren aufgefordert zu kommentieren, warum die Aktion für mehr Sicherheit auf der Straße so wichtig ist. Arzt habe als angehende Kfz-Mechatronikerin dabei besonders überzeugt, hieß es.

Zuletzt stand Arzt im Renault-Autohaus Sindermann in Biedenkopf-Breidenstein vor der Kamera. Bei dem Shooting in der Werkstatt posierte die Azubine mit der Licht-Test-Plakette für das offizielle Aktions-Foto. Dort entstand auch das Titelbild für das Verkehrswachtmagazin "mobil und sicher", das Ende September erscheinen wird.

Im Oktober rufen ZDK und Deutsche Verkehrswacht bereits zum 61. Mal alle Autofahrer auf, ihre Fahrzeugbeleuchtung in den Kfz-Innungsbetrieben überprüfen zu lassen. Die Aktion wird von ADAC, Osram, Fuchs Schmierstoffe und dem Zentralverband der Augenoptiker unterstützt. Autopartner 2017 ist Renault Deutschland, Medienpartner Auto Bild. Die Schirmherrschaft hat wieder Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt übernommen. (asp)

Copyright © 1999 - 2017 by AUTO SERVICE PRAXIS Online (Foto: ZDK)