¬ Wettbewerb

"Coolste" Werkstatt gesucht

Mahle sucht die coolste Werkstatt, Bewerbungsschluss ist der 27. Oktober 2017.

Werkstätten sind die Schrittmacher der Straße. Sie hauchen alten Autos neues Leben ein und sorgen dafür, dass ihre Kunden immer mobil bleiben. Mpulse, das Kundenmagazin von Mahle Aftermarket, nimmt diese Leistungen zum Anlass, die Werkstätten selbst in einem Wettbewerb in den Mittelpunkt zu stellen: Mit dem Titel "Coolste Werkstatt" sollen außergewöhnliche Ideen und tolle Werkstatt-Teams ausgezeichnet werden.

Bis zum 27. Oktober 2017 können Werkstätten ihre Foto- oder Video-Beiträge per E-Mail (mpulse@mahle.com) oder via Facebook (https://www.facebook.com/mahlegroup/) an das Redaktionsteam schicken. Der Hauptpreis ist ein individuell gepimptes Mahle-Klimaservicegerät ACX 150, das es in dieser Ausführung nirgends zu kaufen geben soll - ausgestattet unter anderem mit Thermosbecher, Alufelgen, Unterbodenbeleuchtung und Motorengeräusch. Darüber hinaus winken weitere Preise.

In seiner nächsten Print-Ausgabe im März 2018 stellt Mpulse die Gewinner-Werkstatt ausführlich vor. Auch auf der Onlineplattform werden ausgezeichnete Werkstätten präsentiert. (asp)

