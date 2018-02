¬ Partnerschaft

Consors Finanz und Toha kooperieren

Bernd Brauer, Head of Automotive Financial Services von Consors Finanz.

Consors Finanz und die Toha Automobil-Vertriebs GmbH arbeiten bei der Absatz- und Händlereinkaufsfinanzierung seit Anfang 2018 Hand in Hand. Der Full-Service-Dienstleister Toha erweitert damit das Servicepaket für Mehrmarken- und Vertragshändler um die Finanzierungslösungen des zur BNP Paribas Gruppe gehörenden Finanzdienstleisters. Diese können ihren Kunden ab sofort Finanzdienstleistungen der Consors Finanz anbieten. Gleichzeitig haben Toha-Händler die Möglichkeit, den Fahrzeugbestand im Rahmen ihrer Händlereinkaufsfinanzierung über Kreditlinien des Finanzdienstleisters zu finanzieren.

Toha habe bereits heute einen Kundenstamm von circa 500 Mehrmarken-Händlern. Diese Anzahl will das niederbayerische Unternehmen in den nächsten zwei Jahren verdoppeln. Auch aus diesem Grund habe sich Toha für die strategische Partnerschaft mit Consors Finanz entschieden.

"Ausschlaggebend für die Partnerschaft mit Consors Finanz war neben den wettbewerbsfähigen Finanzierungsbedingungen vor allem der sehr hohe Digitalisierungsgrad der Prozesse", so Toha-Geschäftsführer Anton Donnerbauer. Unternehmensangaben zufolge sei es das erklärte Ziel von Consors Finanz, den Kunden eine komplett papierlose Autofinanzierung zu ermöglichen. Bereits heute würden sowohl die Abwicklung der Finanzierung als auch die Bonitätsprüfung online erfolgen.

Bernd Brauer, Head of Automotive Financial Services von Consors Finanz: "Das stellt sicher, dass sowohl Kunde als auch Händler so schnell, flexibel und einfach wie möglich zu seinem Fahrzeug beziehungsweise seinem Geld kommt."

Der B2B-Großhändler Toha beliefert seine Kunden mit Fahrzeugen. Zusätzlich umfasst das Portfolio Mehrmarkenkonzepte für freie und vertragsgebundene Händler, Service-Betriebe und Werkstätten, denen so die Möglichkeit geboten werde, den eigenen Namen zur "Marke" zu machen. Das Angebot reicht dabei laut Toha von branchenspezifischen Webseiten, Marketingunterstützung, Finanzdienstleistungen bis hin zu einem cloudbasierten Verkäuferarbeitsplatz mit Fahrzeugverwaltung und Anbindung an gängige Fahrzeugbörsen. (asp)

