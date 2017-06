¬ Neue Datenplattform für IAM

Caruso macht Fortschritte

Caruso-Geschäftsführer Haid: "Unsere Vision ist ein unabhängiger, digitaler und komplett vernetzter Aftermarket."

Der Aufbau der von TecAlliance ins Leben gerufenen Datenplattform für den freien Aftermarket, Caruso, kommt voran. Ab sofort firmiert der Marktplatz als eigenständige Gesellschaft. Aktuell sei man dabei, die ersten Daten von Partnern in die Plattform einzugliedern und den für das dritte Quartal 2017 geplanten Markteintritt vorzubereiten, erklärte der Geschäftsführer Alexander Haid am Dienstag in München. Entsprechende Pläne hatte Haid, der bisher als Caruso-Projektleiter fungierte, bereits anlässlich des GVA-Kongresses 2016 vorgestellt (wir berichteten).

Caruso soll künftig ein Gegengewicht zu den digitalen Geschäftsmodellen der Fahrzeugindustrie sein. Die neutrale und offene Branchenlösung soll es Marktteilnehmern ermöglichen, ihre fahrzeugbezogenen Daten standardisiert in einer sicheren und vertrauenswürdigen Umgebung allen Akteuren des Aftermarket anzubieten. Unternehmen könnten dadurch ihre Service-Portfolios ausbauen und sich neue Einnahmequellen erschließen, hieß es.

"Die Verfügbarkeit und die Vernetzung der verfügbaren Daten ist entscheidend für die Zukunftsfähigkeit aller, die in diesem Markt eine Rolle spielen", betonte Haid. "Unsere Vision ist ein unabhängiger, digitaler und komplett vernetzter Aftermarket."

Nach den Angaben fungiert TecAlliance weiterhin als Caruso-Gesellschafter, doch alle bisherigen und zukünftigen Akteure des freien Aftermarket können sich daran beteiligen. Haid: "Wir suchen aktiv weitere Gesellschafter aus Geschäftsfeldern wie Handel, Versicherungen, Flotten- und Leasingunternehmen, die Caruso mit uns gemeinsam weiterbringen wollen – ganz unabhängig von der Unternehmensgröße." (rp)

