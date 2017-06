¬ Initiative Mittelstand

Carat-Katalog erneut ausgezeichnet

Die Initiative Mittelstand hat Carat zum zweiten Mal in Folge ausgezeichnet.

Die Initiative Mittelstand hat Carat zum zweiten Mal in Folge ausgezeichnet. Wie das Unternehmen mitteilte gab es für den Online-Katalog "webELEKAT2.0", der Partner der Teilekooperationen über das Modul "COSy" direkt an Teilehändler anbindet, das Prädikat "Best of 2017" des Innovationspreises IT.

Die Initiative Mittelstand kürt damit besonders innovative Lösungen, die mittelständische Unternehmen fit für eine digitale Zukunft machen. Eine Fachjury prämiert eingereichte Produkte und Lösungen in insgesamt 38 Kategorien. Entscheidend für eine Platzierung ist sowohl der Innovationsgehalt, der Nutzen als auch die Mittelstandseignung.

"Alle diese Kriterien erfüllt die Katalog-Lösung webELEKAT. Zusammen mit dem Modul COSy sorgt der Online-Katalog dafür, dass die Arbeit in der Werkstatt effizienter und reibungslos von statten geht", teilte Carat mit. Man arbeite ständig daran, das System noch besser zu machen. (asp)

